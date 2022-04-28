В Челябинске открылась выставка каслинского и кусинского литья

Из редких экспонатов: спичечница XIX века, тяжелые кружевные серьги и детали знаменитого чугунного павильона

В четверг, 28 апреля, в Историческом музее Южного Урала открылась выставка «Уральское чудо. Чугунное кружево». На выставке собрано 300 экспонатов каслинского и кусинского литья.



На входе стоит реплика на знаменитый Каслинский чугунный павильон — единственное в мире архитектурное сооружение из чугуна. Оригинал находится в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, привезти экспонат в Челябинск сейчас сложно.

«Это единственный наш экспонат, который не перемещается. Причин для этого много: прежде всего это сложная для монтажа и очень тяжелая конструкция. Все-таки чугун — достаточно хрупкий материал. Переезд — это слишком травматично для памятника», — комментирует Ксения Гилева, заведующая отделом художественного металла Екатеринбургского музея изобразительного искусства.

Реплика Каслинского чугунного павильона

Из Екатеринбургского музея в Челябинск доставили порядка десяти других экспонатов из чугуна — среди них канделябр для центрального входа чугунного павильона. Также для выставки привезли экспонаты из «Каслинского историко-художественного музея» и закупили в фонд Исторического музея современные предметы каслинского литья: чугунные кактусы, серьги, чугунный Яйца Фаберже.

Вместе с современными работами встречаются и скульптуры, которым больше века. Самый ранний экспонат выставки — спичечница «Карлица» конца 1850-го года.

Выставку осмотрела общественный деятель Ирина Текслер.

«Мне очень понравилось, что помимо исторических экспонатов представлены наши современные изделия Каслинского завода. Скоро в Каслях появится большой музей чугунного литья. Он будет находится в здании старинного госпиталя XIX века. Сейчас здание заброшено, но скоро его отреставрируют, и место станет центром притяжения», — рассказывает Ирина Текслер.

Выставка будет работать до 31 июля 2022 года.