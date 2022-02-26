В Челябинске открылась посмертная выставка скульптора Александра Карпенко

Резные изделия представили спустя два месяц после смерти художника

В пятницу, 25 февраля, в зале Детской художественной школы искусств открыли выставку скульптора Александра Карпенко «Дерево жизни». В экспозиции собраны деревянные статуэтки и наброски из его мастерской. Трогательные композиции поражают своей пластикой — мастер будто бы не вырезал, а лепил из дерева, легко придавая материалу нужную форму.

Родные художника рассказывают, что Александр был немногословным и редко высказывался. Зато его мысли и рассуждения отразились в работах — в каждую художник заложил смысл. Есть «Овощной король» — пафосный козел в пиджаке, важно восседающий на троне. Голова его увенчана капустой, будто короной. Скульптура посвящена повышению цен на овощи в 2019 году.



Другие работы уже не такие прямолинейные. Зрители рассматривают дровосека, который обнимает дерево, но при этом не выпускает из руки топора. Фотографируют композицию из двух человечков «Халат в полосочку» и «Рубашка в клеточку».

Тревожно от неприметной композиции «Вот и нет меня» — деревянного пьедестала с пепельницей и одуванчиком. Пьедестал спрятался в уголке среди личных вещей художника — инструментов, его табурета и фартука в заплатках.

Многие работы пропитаны печалью, даже симпатичный старичок с веслом оказался Хароном, плывущем на маленьком бумажном кораблике.

«Когда мы обсуждали Харона, я спрашивала художника, может, ещё рано? И лодочка не мала? Но Александр Петрович отвечал: для души хватит», — рассказывает один из кураторов художника Галина Медведева.





Выставку Александра Карпенко планировали организовать ещё в ноябре прошлого года, но художник плохо себя чувствовал. А в декабре появились новости о его смерти — талантливый резчик скончался от инфаркта в 68 лет.

«Мы случайно связались с семьей. Собирали деньги на похороны, и у меня сохранился номер. Позже я позвонила, и узнала, что начали разбирать его мастерскую. И мы попросили какие-нибудь работы для экспозиции. Здесь все, что нам привезли, мы разделили их по блокам», — рассказывает директор Детской художественной школы искусств Елена Бетехтина.

Друзья вспоминают, что Александр всю жизнь пропадал в мастерской. «Даже если ночью ему в руку вложить нож, он начнет во сне что-то вырезать», — шутят близкие.





Одним из излюбленных образов скульптора стала улитка. На выставке есть отдельный блок ними: в раковине одной спрятался кот, на второй сидит человек с удочкой, а на третьей йог.

«Улитка символизирует космос, бесконечность, а ещё терпение и настойчивость — она постоянно ползет куда-то по веточке, упорно, не останавливаясь. Александру Петровичу тоже присущи эти черты. Он постоянно работал, каждый день, с десяти до шести, упорно и терпеливо вырезая фигуры», — рассказывает Галина Медведева.

В экспозиции представлено порядка 70 работ художника, и это только малая часть — их порядка четырех тысяч. Выставку организовали для учеников Детской художественной школы, но познакомиться с экспонатами предлагают всем желающим. Экспозиция доступна для осмотра до 15 марта.