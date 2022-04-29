В Челябинске открылась мультимедийная выставка «НАТО. Хроника жестокости»

В историческом парке «Россия — Моя история» представили архивные фото, видео и документы

29 апреля в челябинском историческом парке «Россия — Моя история» прошло открытие мультимедийной экспозиции «НАТО. Хроника жестокости». В современном выставочном зале парка южноуральцам представили архивные документы, статистические данные, фото и видеоматериалы, которые показывают шокирующие факты из истории военного альянса.







На выставке наглядно показали последствия военных действий североатлантического альянса, статистику погибших мирных жителей, масштабы разрушений и сатирические карикатуры разных лет.

Открыл мультимедийный проект советник губернатора Челябинской области Олег Семкин.





«Сегодня мы переживаем достаточно значительные изменения в нашей внешней политике, в нашей жизни вообще. Это требует повышения уровня знаний. Мы должны быть информированными. Мы должны понимать, где правда, где вымысел, где истина, а где ложь»,— рассказал советник губернатора.

Выставка «НАТО. Хроника жестокости» продлится до 5 мая.