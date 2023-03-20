В Челябинске открылась мастерская художников «Цоколь»

На арт‑площадке проходят лекции и творческие встречи

«Мы хотели создать теплую и профессиональную площадку для поддержки и развития художников. Главная для нас ценность — это комьюнити и сам процесс творчества, который в хорошей среде дает неожиданные результаты. В наших планах нет каких-то пафосных выставок. Будут студиовизиты — такие дни, когда мы готовы принимать в мастерской гостей. Прийти может любой желающий — понаблюдать за работой художника, пообщаться, позадавать вопросы. Это не светский раут на каблуках, а комфортное событие, благодаря которому современное искусство становится ближе и понятнее зрителю»,

— отмечает Анна Леготина, соучредитель «Цоколя».