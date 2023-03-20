В одном из помещений при Доме архитектора открылась мастерская «Цоколь». Это новое арт-пространство галериста Марины Денкевич (A-Table Gallery) и искусствоведа Анны Леготиной (она ранее вела всю творческую часть «Усадьбы Рябининых»), задуманное как творческое комьюнити для художников и всех близких современному искусству.
Резидентами «Цоколя» стали пять челябинских художников. Они занимаются графикой, живописью, медиаартом, фотографией. Мастерская для них — территория развития, возможность познакомиться с единомышленниками, оказаться в поддерживающей среде.
Среди участников — Милена Микова, которая погружена с головой в локальный контекст и изучает уральские индустриальные ландшафты. Арина Морох работает с народной памятью, поднимает вопросы исчезающих деревень. Надежда Шарова занимается темой детских сообществ и коммуникаций с детьми. Или вот Илья Фролов, художник-самоучка, который работает с акриловыми красками, а еще фотографирует. Серию его работ, вдохновленных сказами Бажова и златоустовской гравюрой «Малахит», можно было увидеть в одном из залов публичной библиотеки. А в прошлом году Фролов открыл собственный мини выставочный зал прямо у себя в квартире. Мы там, кстати, были.
«Мы хотели создать теплую и профессиональную площадку для поддержки и развития художников. Главная для нас ценность — это комьюнити и сам процесс творчества, который в хорошей среде дает неожиданные результаты. В наших планах нет каких-то пафосных выставок. Будут студиовизиты — такие дни, когда мы готовы принимать в мастерской гостей. Прийти может любой желающий — понаблюдать за работой художника, пообщаться, позадавать вопросы. Это не светский раут на каблуках, а комфортное событие, благодаря которому современное искусство становится ближе и понятнее зрителю», — отмечает Анна Леготина, соучредитель «Цоколя».
Мастерская в тестовом режиме работает уже месяц. Резиденты-художники прошли отбор. История «Цоколя» — не коммерческая. Это частная попытка создать комфортную творческую лабораторию, в ходе которой художникам помогают с портфолио, подсказывают пути развития, создают условия для продвижения.
Резиденты «Цоколя» могут и будут меняться, но конкретных сроков нет, эта история очень индивидуальна, «до первых ментальных результатов», по словам Анны Леготиной.
Программа публичных мероприятий тоже пока идет в тестовом режиме. Здесь планируют творческие мастер-классы и открытые лекции специалистов. Например, 20 марта в гости приедет Ирина Маслова, куратор проекта «Городские экспедиции» из Нижнего Новгорода. Она ведет необычные арт-экскурсии по Нижнему и поделится своими наблюдениями и способами художественно изучать и менять городские пространства.
Можно заглянуть на встречу в «Цоколь», а заодно познакомиться с организаторами проекта и художниками-резидентами мастерской.
Мероприятие для лиц старше 18 лет.
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