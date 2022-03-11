В Челябинске открылась геологическая мастерская с туристическим уклоном

Турагентства планируют развивать геологическое направление в области

В Челябинске состоялось открытие мастерской «Геостудия», которую создали геологи Аркадий Шохин и Алексей Синеглазов.







«Геостудия основана на познавательном туризме: мы не просто показываем минералы и интересные места, а рассказываем о геологии со знанием дела», — рассказал геолог Аркадий Шохин.

Аркадий Шохин презентовал для челябинских экскурсоводов небольшую камнерезную мастерскую и рассказал, чем Челябинская область может привлечь любителей геологии. Например, геостудия проводит туры по улице Кирова «Кировка глазами геолога». Во время прогулки по главной пешеходной улице города Аркадий Шохин рассказывает о том, как полезные ископаемые и уральские минералы задействованы в местной архитектуре.





Внутри геостудии оборудована небольшая мастерская по резке камня. Здесь будут проходить углубленные мастер-классы по обработке камня, для детей разработаны игры с поиском минералов в песке и созданием магнитов из самоцветов. Все камни и изделия гости смогут забрать с собой как сувениры.





Геологи уверены, что самоцветы могут повлиять на интерес туристов из других городов России к Челябинской области.

«Мы часто забываем важность полезных ископаемых для региона. Наши города появились из-за заводов по обработке полезных ископаемых, так что Южный Урал — это буквально кладовая минералов. Это вызывает большой интерес у туристов, нам уже пишут интересующиеся из Москвы и других крупных городов», — рассказал геолог-любитель Алексей Синеглазов.

Представители турагентств из Челябинска сами посмотрели на самоцветы разных цветов, попробовали обрабатывать яшму в мастерской и сделали пометки для формирования собственных маршрутов.