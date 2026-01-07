В Челябинске открылась галерея репродукций знаменитых художников

Первую экспозицию посвятили Ван Гогу

В предновогодней суете Челябинск, сам того не заметив, стал частью нового культурного тренда. В городе начала работу еще одна выставочная площадка — галерея Vekarta. Здесь зрителям не покажут классических полотен с историей, но и современное искусство в пространстве не экспонируют. Галерея сосредоточена на репродукциях картин знаменитых художников: Ван Гога, Сальвадора Дали, Босха. Зачем нужен такой формат и есть ли у челябинцев спрос на копии, узнал корреспондент ИА «Первое областное».

Первой выставкой в галерее стал проект «Ван Гог. Тайны гения и безумца». Под одной крышей собрали около 100 самых знаменитых полотен художника, точнее — их точные копии. Экспозиция выстроена хронологически и охватывает все периоды творчества мастера: голландский и парижский этапы, увлечение японизмом и автопортреты. Зрителям показывают хрестоматийные «Подсолнухи» и «Звездную ночь», а также малоизвестные наброски и работы из закрытых частных коллекций, которые широкая публика иначе никогда не увидит.

Во время визита нашего корреспондента, внутри было малолюдно — середина рабочего дня все-таки. По залу гуляла пожилая пара, внимательно рассматривала полотна и задавала вопросы куратору. Казалось бы, люди пришли посмотреть на копии, которыми пестрят интернет и рынки, но они окунулись в выставку, будто знакомятся с оригинальными картинами с многолетней историей. Так в чем же все-таки смысл выставки репродукций? Не подменяет ли массовый показ реплик ценность подлинного искусства? И не воспитывает ли это у публики убежденность, что «и так сойдет»?

«Мы предоставляем уникальную возможность увидеть в одном месте работы, которые физически находятся в разных музеях и частных коллекциях по всему миру — от Амстердама до США. Собрать столько подлинных картин в одной экспозиции просто невозможно. Галерея — это такая ознакомительная история, мы не подменяем собой музеи. Не у всех есть возможность посетить столько разных стран и увидеть все вживую», — ответила на наш вопрос представитель галереи.

Получается, что выставка работает как навигатор по миру Ван Гога. Каждая репродукция снабжена аннотацией с историей создания, указанием, в каком музее или коллекции сегодня хранится работа. Также экспозиция дополнена интерактивными элементами: у шести картин можно прослушать звуковое сопровождение через QR-код или почувствовать «аромат полотна». А еще есть фотозона в виде спальни в Арле.

Все полотна изготавливают по музейной технологии жикле. Она подразумевает точечное нанесение краски на холст с использованием палитры в 10 тысяч оттенков, что позволяет максимально точно передать фактуру мазков, цветопередачу и даже трещинки оригинала. Также почти все картины изготавливают в реальном масштабе.

«Представитель нашей компании выезжает в музей, где выставлено полотно. У нас соблюдаются все авторские права, мы заключаем договор. Специалист делает определенное количество фотографий в хорошем качестве, потом на компьютере это все совмещается, выводится в цифру и потом наносится на холст», — рассказали журналисту 1obl.ru.

После «Ван Гога» в галерее появятся репродукции других именитых художников, которые сейчас выставляются в Екатеринбурге, Москве, Самаре, Красноярске и Перми. В соседнем Екатеринбурге за год работы подобной галереи успели показать картины фламандцев и сюрреалистов.

«В Екатеринбурге галерея стала достаточно популярной, у нас есть и постоянные посетители, которые по пять и шесть раз возвращались. Ведь работы Босха, к примеру, можно разглядывать не один месяц», — поделились с нами.

Управляющие галереей рассказали, что проект Vekarta планирует закрепиться в городе — как-никак южноуральцы любят искусство (и даже «Культурную столицу» Челябинск взял). Новая галерея — эдакий эксперимент по интеграции в жизнь мегаполиса искусства в формате fast fashion, когда выставки сменяют друг друга через пару месяцев. Удачен ли такой формат будет для Южного Урала — покажет время.