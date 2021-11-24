В Челябинске открылась фотовыставка к столетию Театра драмы

Экспозицию «100 лет вместе с городом. Театр в лицах» открыли в Историческом музее Южного Урала

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Выставка «100 лет вместе с городом. Театр в лицах» в Историческом музее Южного Урала открылась 24 ноября. Она посвящена 100-летию челябинского Театра драмы им. Наума Орлова. Здесь представлены редкие кадры из жизни театра, некоторые архивные фото покажут публике впервые.







«Когда мы перебирали свой огромный фонд — в нем тысячи фотографий, — мы находили новые и новые кадры, которые и сами не видели. Даже для нас некоторые из них — неожиданность», — поделилась директор Театра драмы Елена Петрова.

Своими воспоминаниями о прошлом театра на открытии поделились народные артисты России, играющие в Театре драмы многие годы.





«Как быстро проходит время! Я приехала в Челябинск 53 года тому назад, они проскочили — и вот, они все здесь, на фотографиях: все люди из прошлого, настоящего. Эти лица такие все родные и близкие. Старшие поколения — мы учились у них, брали у них знания», — рассказывает народная артистка России Валентина Качурина.

В музее представлены фото с постановок, афиши и портреты актеров. Каждый момент живой и останется таким в веках.





«Тогда люди были такими, какие они на фото, их не исправили, не подправили: они были интересными и красивыми и такими и остались в истории», — комментирует директор Исторического музея Владимир Богдановский.

Выставка в Историческом музее Южного Урала будет работать до конца декабря.