В Челябинске откроют выставку одной картины ко Дню металлурга

В Челябинском музее изобразительных искусств представят полотно художника Федора Разина «Портрет обер‑мастера ММК А. Л. Шатилина»

Ко Дню металлурга в Челябинском музее изобразительных искусств решили устроить выставку одной картины. Парадную лестницу галереи украсит полотно российского художника Федора Разина «Портрет обер-мастера ММК А. Л. Шатилина».



Выставка одной картины начнет работать в воскресенье, 18 июля.

Стоит отметить, что заслуженный художник Российской Федерации Федор Разин работал в Магнитогорске. История Магнитогорского металлургического комбината остается главной темой его картин — он часто писал портреты простых рабочих. Так, одним из героев его картин стал Герой Социалистического Труда Алексей Шатилин — старший мастер доменного цеха.

Напомним, что в Челябинской области запретили проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня металлурга. Ограничения связаны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в регионе.