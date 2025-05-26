В Челябинске откроют выставку художника Анатолия Костюка

«Путь к горизонтам» заработает уже 30 мая

В Челябинском музее изобразительных искусств готовятся к открытию новой экспозиции «Путь к горизонтам» (0+). Это персональная выставка современного челябинского автора члена Союза художников и международной ассоциации художников при ЮНЕСКО Анатолия Костюка, передают в пресс-службе музея.

Всего будет представлено 67 работ, выполненных с 1996 по 2025 год. Главная тема — дорога как жизненный путь и выбор человека. В основном на выставке будут представлены акварельные и живописные пейзажи Урала и Сибири.

«Ведущим жанром в творчестве Анатолия Костюка является пейзаж. Он преобразуется автором в сложные метафорические сюжеты и философское рассуждение», — делятся в музее.

Выставка будет работать с 30 мая по 27 июля в зале архитектора Александрова.