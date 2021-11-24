В Челябинске откроют выставку итальянской графики XVII века

Торжественное открытие впервые смогут посетить все желающие

В челябинском Музее изобразительных искусств на день раньше откроется выставка «Гвидо Рени и офорт Италии в XVII веке». Здесь представят 40 произведений искусства итальянских мастеров мировой значимости.







Торжественное открытие выставки смогут посетить все желающие по билету выставки, обычно это закрытое мероприятие для искусствоведов и приглашенных гостей. В этот раз прикоснуться к прекрасному и узнать об истории работ из уст исследователей может любой. Вся церемония будет сопровождаться музыкой и песнями на итальянском языке.

Центральным экспонатом выставки станет «Спящий Амур», которую недавно закончили реставрировать. Окружать ее будут 39 офортов — гравюр по металлу. Все они демонстрируют свободу и разносторонность итальянского искусства XVII века.

Выставка «Гвидо Рени и офорт Италии в XVII веке» откроется 25 ноября в 16:00 и продлится до 6 февраля 2022 года в Картинной галерее Челябинского государственного музея изобразительных искусств.