В Челябинске откроется выставка современного самиздата

В залах «Клоповника» выставят более ста авторских журналов со всей России

26 февраля в центре современного искусства «Клоповник» откроется выставка самиздата «Беспечатники». Здесь можно будет посмотреть и полистать более 100 современных малотиражных журналов из Архангельска, Тольятти, Екатеринбурга, Питера, Москвы и Челябинска. На экспозиции представят авторские комиксы, прозу, стихи, фотоистории и яркие журналы, которые авторы полностью сделали своими руками.



Зины (сокращение от английского magazine) — это малотиражные самодельные журналы, свободные от любой цензуры.Они могут быть странными, красивыми, милыми или безумными, потому что никаких ограничений нет. Вы не встретите такие журналы в книжном магазине или газетном киоске, чаще они просто ходят по рукам.



«Я поездила по России и увидела в других городах много крутого самиздата. Мне стало обидно, что у нас такого нет. Стала собирать информацию, и оказалось, что в Челябинске тоже делают зины. Есть и совсем молодые авторы, и преподаватели, которые с учениками публикуются, — у нас будет около 15 челябинских авторов», — поделилась куратор выставки Алиса Жихарева.

Можно будет не только полистать, но и сделать зин самому: запланирована публичная программа лекториев и мастерских с челябинскими и приглашенными спикерами. Правил нет. Это может быть журнал с абстрактными каракулями, фотографиями или вообще только с текстом. Главное — вложить в него частичку себя, и тогда магия сработает.





(Зин «Жизнь в кустах» Александра Бренера из Тольятти)



«Зины — это андеграунд. Хотелось заразить этими журналами наше локальное культурное сообщество, потому что Челябинск — сам по себе город очень андеграундный. И если после выставки появится больше каких-то самодельных книжек, журналов и комиксов, то я пойму, что цель выставки достигнута», — рассказала Алиса.

Журналы можно и купить. Открытие — 26 февраля в 18:00 в «Клоповнике». Выставка продлится два месяца.