В Челябинске откроется выставка с оригиналами работ Пабло Пикассо

Привезут карикатурные портреты Бальзака и работы‑перевертыши

6 сентября в Музее изобразительных искусств откроется выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов». В экспозицию включат сотню оригиналов графики художника, а также интерактивную инсталляцию с «ожившими полотнами».



Экспонаты Челябинску предоставит Санкт-Петербургская галерея современного искусства PS Gallery. Речь идет именно о графических работах — то есть изображениях, которые представляют собой оттиск на дереве, камне или другом материале. Сотрудники PS Gallery подчеркивают, что такие работы тоже являются подлинниками, так как они создавались непосредственно при участии художника.

«Когда создается графика, художник придумывает рисунок и перекладывает его на камень (литография), дерево (ксилография). Над печатью трудится целая команда, заранее оговаривается, сколько экземпляров делать. А в итоге все сопутствующие материалы уничтожаются — чтобы повторить графику было невозможно», — рассказывает арт-директор PS Gallery Яна Кириллова журналисту ИА «Первое областное».

Большинство работ, представленных в Челябинске, будут черно-белые. Лишь на нескольких графических планшетах можно будет встретить другие цвета.

«Пикассо считал, что графика должна быть черно-белая. Цвет ослабляет силу воздействия работы. Отказавшись от него, можно в полной мере увидеть действие формы и линии. О своем коллеге по цеху Анри Матиссе он говорил, что тот все испортил со своим цветом», — рассказывает Яна Кириллова.

На выставке представят работы, которые покажут связь художника с известными литераторами и поэтами ХХ века. Например, у Пикассо есть серия «бальзаки строчными и пикассо без прописных» — в ней собраны карикатуры на Оноре де Бальзака. В экспозицию также включены иллюстрации к стихам римского поэта Овидия и работы-перевертыши к произведениям французского писателя Жана Кокто.

Выставка «Пабло Пикассо: художник среди поэтов» будет открыта с 6 сентября по 20 ноября в Челябинском музее изобразительных искусств на площади Революции, 1.