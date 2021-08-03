В Челябинске откроется выставка пейзажей старого Ленинграда

В музее изобразительных искусств покажут коллекцию картин, которую не видели сами петербуржцы

5 августа в 18:00 для всех желающих будет открыта выставка из Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Непарадный Ленинград». Проект сформирован специально для демонстрации в регионах, в самом Санкт-Петербурге выставку не показывали. В экспозиции представлены более ста работ от двадцати двух авторов. Среди них Александр Ведерников, Борис Ермолаев, братья Анатолий и Виктор Прошкины, Яков Шур и другие.



В работах на выставке показаны отдаленные от центра, неизвестные уголки строго Ленинграда. Разнообразные работы мастеров ленинградской пейзажной школы иллюстрируют разный Петербург, старую застройку и новые районы. На картинах запечатлены различные времена года и время суток. Экспонаты отражают не только взгляд художника, но и то, как город видели обычные горожане.



Выставка «Непарадный Ленинград» расположится в зале имени архитектора Е. В. Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств (пл. Революции, 1). Для свободного посещения выставка откроется 5 августа в 18:00 и продлится до 5 сентября.

