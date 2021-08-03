5 августа в 18:00 для всех желающих будет открыта выставка из Государственного музея истории Санкт-Петербурга «Непарадный Ленинград». Проект сформирован специально для демонстрации в регионах, в самом Санкт-Петербурге выставку не показывали. В экспозиции представлены более ста работ от двадцати двух авторов. Среди них Александр Ведерников, Борис Ермолаев, братья Анатолий и Виктор Прошкины, Яков Шур и другие.
В работах на выставке показаны отдаленные от центра, неизвестные уголки строго Ленинграда. Разнообразные работы мастеров ленинградской пейзажной школы иллюстрируют разный Петербург, старую застройку и новые районы. На картинах запечатлены различные времена года и время суток. Экспонаты отражают не только взгляд художника, но и то, как город видели обычные горожане.
Выставка «Непарадный Ленинград» расположится в зале имени архитектора Е. В. Александрова Челябинского государственного музея изобразительных искусств (пл. Революции, 1). Для свободного посещения выставка откроется 5 августа в 18:00 и продлится до 5 сентября.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Есть вопрос Зеленая передача Идентификация Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Южный Урал. Города Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Национальный интерес Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Юридическая мясорубка