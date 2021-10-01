В Челябинске откроется выставка о роли учителей в истории России

Проект выставят в мультимедийном парке «Россия — Моя история»

Новая мультимедийная выставка, приуроченная ко Дню учителя, «Роль учителя в истории России» появится в парке «Россия — Мои история» с 5 октября.



Экспозиция наглядно покажет, как работали педагоги в прошлом, каков их труд в настоящем и почему профессия учителя всегда была и остается одной из самых важных.

За день до открытия, 4 октября, в группе во «ВКонтакте» мультимедийного парка пройдет бесплатная онлайн-лекция по теме.

Посетить выставку можно будет с 5 по 10 октября в историческом парке «Россия — Моя история», информацию о билетах можно узнать в группе парка во «ВКонтакте».