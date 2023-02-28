В Челябинске откроется выставка молодого художника ERRESH

Это третья выставка парня в Челябинске

В челябинской галерее современного искусства Ларисы Депершмидт откроется выставка «Ночь всех грез» челябинского художника Руслана Решетова. В 2023 году галерея переехала, и это первый проект на новом месте.



Руслан Решетов (больше известный под именем èrresh) пишет мрачные и эмоциональные полотна с сюрреалистическими образами и людьми с искаженными пропорциями.

В новой выставке художник открывает для себя новые формы: фотографию, скульптуру и видео. Все работы на выставке — о боли и страхе. Через них художник пытается понять себя и преодолеть личные проблемы. В работы Руслан зашифровал аллегории о смерти и перерождении.





В 2021 году Руслан участвовал в выставке Little Dark Age в Москве, в январе 2022 выставлялся в Челябинске в галерее Salon360, а в июле 2022-го участвовал в парном проекте «Полярности».

Откроется выставка 10 марта в 19:00 в Larisa Depershmidt Art Gallery (Cвободы 74/Тимирязева 26). Экспозиция работает до 20 апреля. Билеты — по 200 рублей. Дресс-код на открытии — черно-красный.