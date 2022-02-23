В Челябинске откроется выставка «Мне можно все» от художника из Екатеринбурга

Картины привезут в арт-галерею на Лесопарковой

24 февраля в арт-галерее Salon360 начнет работать выставка Артема Касимова «Мне можно все». В экспозиции собраны абстрактные работы художника, которые хочется долго разглядывать. Картины можно купить — титульная работа «МНЕМОЖНОВСЁ» стоит 150 000 рублей.



Артем Касимов из Екатеринбурга. Он дизайнер интерьера и уже 30 лет рисует акрилом абстрактные и образные картины — манифесты. Пишет смело и ярко, своим творческим топливом называет ярость.

«МНЕМОЖНОВСЁ — идея всего, что я делаю. Мир есть текст. Слова, как узловые точки каркаса нашего мира, направляют восприятие, создавая сеть из множества определений, а сознание движется от одного слова к другому, создавая узнаваемый узор реальности. Мир, который управляется словами и образами. Я создаю слова и образы. Мне можно всё», — путанно рассказывают о выставке.

Вход на открытие выставки свободный. Старт 24 февраля в 18:00.

Отметим, что это не первая выставка в новой арт-галерее. В январе на площадке открылась атмосферная и эмоциональная экспозиция о тревожности «Как ты?».