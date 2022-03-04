В Челябинске откроется выставка-квест о книжных иллюстрациях

«КнигаКвест» посвящена иллюстрациям из детских книг

5 марта в Челябинском музее изобразительных искусств откроется интерактивная выставка «КнигаКвест», где представят кукол, иллюстрации, анимацию и книги странных форм. На экспозиции выставят кукольные версии книжных персонажей, проведут игру и покажут мультфильм, как художники делают иллюстрации.



Художник из Санкт-Петербурга Александр Яковлев на открытии представит гостям иллюстрации разных авторов, в том числе и собственные, к книге «Разбитая сказка».





В «Разбитой сказке» много причудливых животных (например, птица-чебурек или сумчатый белконос). Этих персонажей в виде войлочных кукол сваляла известная кукольница Елена Пешкова. Директор и преподаватель Школы авторской куклы Санкт-Петербурга Алиса Баженкова тоже представит куклы в своей авторской технике.





Дизайнер Владимир Амагачан создал специально для выставки анимационный фильм о том, как появились картинки для книг, что такое авторский стиль и композиция.





В экспозицию в музее внедрили небольшой квест-бродилку, и все, кто пройдет ее, получат призы, а кукольные мастера прямо на выставке сделают кукол для тех, кто сможет придумать и нарисовать самое интересное и странное животное.

Дополнят выставку книги необычных форм, которые сделали дизайнеры из Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербурга.

Откроется выставка в 15:00 в Картинной галерее и продлится до 5 июня.