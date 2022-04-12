В концептуальной челябинской галерее OkNo 14 апреля в 16:00 откроется выставка необычной художницы — Ольги Гражданкиной. Ее арт-проекты инсталлируются по всей России, от малых мастерских Санкт-Петербурга и Сенежа, до Екатеринбурга.
Выставка «Это не Я» — проект о женщинах, которые патриархальном обществе утверждают свое право на самоопределение. История зародилась из частного случая, но, по мнению художницы, вполне разворачивается до масштабов общемировой.
Формально, гости выставки увидят несколько арт-объектов из прозрачного пластика, бумаги, сетки-рабицы. В каждый их них инсталлирован аудио- или медиа-объект: музыка, песня, видеоклип, гифка и просто фото.
В разные годы художница занималась ксилографией, офортом, а теперь еще и линогравюрой. На ее счету — несколько персональных выставок, посвященных философским исканиям человека: гравюры и реальные артефакты проекта «В пространстве памяти», световые и звуковые инсталляции посвященные памяти «Теперь только вчера» и другие. Кроме того, художница организовала культурный центр «Печка» — мастерскую, в которой художники могут поработать на стареньком печатном станке, а для гостей проводят лекции и мастер-классы по гравюре.
Выставка Ольги Гражданкиной «Это не Я» будет идти до 21 мая. Вход — 200 рублей, еще 50 — если хотите пройтись в сопровождении куратора.
Часы работы галереи OkNo: четверг, пятница 16:00–20:00, суббота, воскресенье — 14:00–18:00. Галерея расположена по адресу ул. Сони Кривой, 79а.
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