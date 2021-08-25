В Челябинске откроется выставка из Царского Села

Уникальный выставочный проект покажут в парке «Россия — моя история»

3 сентября в историческим парке «Россия — моя история» откроется выставка из музея-заповедника «Царское Село». Экспозиция «Восстановлению подлежит. Царскосельские дворцы, возрожденные из пепла» пройдет всего в пяти городах России: в Санкт-Петербурге, Перми, Сарапуле, Челябинске и Новосибирске.

Состоит выставка из сотни экспонатов, среди которых — живопись и произведения декоративно-прикладного искусства царских времен: подлинные фрагменты декора Янтарной комнаты Петра I, стул из Китайского зала Елизаветы Петровны, подлинная скульптура «Девушка с кувшином», а также экспонаты, которые похитили в военное время, а спустя много лет они вернулись в музей.

Еще среди экспонатов: документы, фотографии и фрагменты видеохроники, которые познакомят посетителей с моментами из жизни музея с предвоенного периода до наших дней.

На выставке будут представлены экспонаты, которые крайне редко выставляют и вывозят из Царскосельского музея из-за их ценности. Это является одной из знаковых особенностей предстоящего выставочного проекта.

Познакомиться с экспозицией можно с 3 сентября по 20 октября с 10:00 до 20:00 в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история».