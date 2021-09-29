В Челябинске откроется выставка «Где кончается Восток?»

130 интересных предметов привезут из Санкт-Петербургского Государственного музея истории религии

14 октября в Челябинском музее изобразительных искусств откроется выставка «Где кончается Восток?». Южноуральцам не только покажут различные предметы письменности и ритуалов, скульптуры и живопись, но и расскажут об истории буддизма и восточной философии, сообщили в пресс-службе министерства культуры Челябинской области.

130 разнообразных предметов из дерева, кожи, тканей, бумаги и металлов привезут в Челябинск из Санкт-Петербургского Государственного музея истории религии. Как отмечает куратор проекта и старший научный сотрудник музея изобразительных искусств Светлана Судья, вместе они создадут повествовательный ряд об особом типе восточного сознания и о том, насколько близка или далека для человека западной модели мышления восточная картина мира.

«Для многих Восток превратился в эстетический и духовный идеал, цивилизационный центр и образец для подражания. Совмещая уникальным образом идеи прогресса и верности традициям, Восток все глубже проникает в жизнь современного западного мира — меняет облик городов, преображает искусство, литературу, моду и даже мировоззрение»,— рассказала Светлана Судья.

В рамках экспозиции жители Челябинска смогут не только увидеть интересные предметы из Тибета, Японии, Индии, Монголии и других стран, но и прослушать лекции по истории буддизма, восточной философии, о культуре и искусстве стран Дальнего востока, принять участие в мастер-классах по каллиграфии и живописи, а также в музыкальных вечерах.

Открытие выставки состоится 14 октября в 18:00 в Зале имени архитектора Е.В. Александрова в Челябинском музее изобразительных искусств. Посетить экспозицию южноуральцы смогут до 12 декабря 2021 года.