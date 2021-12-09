В Челябинске откроется выставка елочных игрушек

В Историческом музее Южного Урала выставят старые новогодние украшения, костюмы и фотографии

В Историческом музее Южного урала 13 декабря откроется новогодняя выставка «Елки праздничный наряд». Для музея новогодняя выставка — постоянная традиция, и в 2021 году она почти полностью посвящена советским елочным игрушкам.



В экспозиции можно увидеть старые стеклянные, ватные и картонные новогодние игрушки, которыми раньше украшали праздничное хвойное дерево.

Кроме игрушек разных форм: часов, домиков, фонарей, шаров, снежинок, космонавтов и звезд — на выставке уделили внимание и другим праздничным атрибутам. Среди экспонатов можно увидеть сохранившиеся новогодние костюмы, маски, открытки и фотографии.

Открытие выставки запланировано на 13 декабря 2021 года, и посмотреть ее можно в любой день работы музея до 7 февраля 2022 г. в галерее «Восток — Запад».