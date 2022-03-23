В Челябинске откроется выставка археологических находок бронзового века

Экспозицию готовят ученые ЧелГУ

24 марта в историческом парке «Россия — Моя история» открывается выставка «Интересное время: Бронзовый век — век героев». Археологи и историки представят артефакты, найденные на раскопках возле села Степного в прошлом году. Среди них — детское элитное погребение. Его обнаружили в нише оборонительной стены. Тело было похоронено вместе с маленькой булавой и жертвенником.



По найденным останкам в могильниках Челябинской области и соседних регионов археолог Елена Куприянова смогла воссоздать детскую одежду бронзового века: штаны, рубашку и чепчик.

В числе интересных экспонатов — останки воина-колесничего с боевой травмой черепа, элементы конской упряжи и древние орудия из бронзы, старинная керамическая посуда. В залах установят песочницу, где гости попробуют расчистить древние предметы от песка, как настоящие археологи.

Над выставкой работали сотрудники учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, Федор Петров, Екатерина Чайко, Надежда Плешанова, Ксения Гаева, Наталья Батанина и Николай Петров.

Экспозиция будет работать 24 марта на площадке интерактивного парка «Россия — Моя история» до конца мая.

Напомним, что 25 марта в «Гагарин Парке» открывается выставка шоколада.