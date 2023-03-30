В Челябинске откроется творческая мастерская «Свои люди»

В публичной библиотеке пройдет серия бесплатных театральных мастер-классов

С 15 апреля по субботам в Челябинской областной научной библиотеке запланированы тренинги, встречи и мастер-классы с актерами и режиссерами театров Челябинска. Их смысл — учиться актерскому мастерству без всяких намерений играть на сцене.



Первый актерский тренинг «Жизнь. Импровизация. Игра» под руководством Татьяны Королевой (театра импровизации «Абажур») состоится 15 апреля. Как работать голосом, как преодолеть страх перед публикой, что такое импровизация и как пользоваться ее приемами — вот таковы примерно темы практических занятий. Никаких ограничений для желающих заниматься нет, все мастер-классы проходят бесплатно.

Творческая мастерская откроется к 200-летию со дня рождения А. Н. Островского. На апрель запланировано три тренинга. Необходима предварительная запись.





Текст: Дарья Малова