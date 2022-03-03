В Челябинске откроется персональная выставка художницы Екатерины Пензиной

Работы автора — это впечатления от путешествий по миру

В Челябинском музее изобразительных искусств откроется персональная выставка челябинской художницы Екатерины Пензиной «Цветные путешествия». Это творческий проект, в котором собрали визуальные впечатления художницы после путешествий по Испании, Болгарии, Кипру и Тунису.







Цветные ритмы осени. Бумага, пастель



В экспозиции собрали более 80 экспонатов: редкие и сложные по исполнению мозаики, керамические работы в стиле этноарт: декоративные панно, посуда и картины, написанные пастелью. Художница показывает красоту древних ремесел и декора.





Автопортрет, мозаика, масло



На выставке есть работы, посвященные и Челябинской области, — например цикл работ об Аркаиме.

«Творчество Екатерины Пензиной основано на глубоком погружении в материал, „проживании“ истории стран и народов, способности воспринимать и отражать мир в сложной пластической, конструктивной и цветовой взаимосвязи, в умении по-новому видеть, чувствовать, думать», — поясняет куратор выставки, искусствовед Галия Малоушкина.

Екатерина Пензина — выпускница одного из лучших художественных вузов страны — Красноярского художественного института, педагог, член Союза художников России, участница областных, зональных и всероссийских выставок.





Серия «Аркаим», «Солнце Аркаима», мозаика, коллаж



Проект «Цветные путешествия с Катей Пензиной» можно увидеть с 18 марта по 24 апреля 2022 года в Челябинском государственном музее изобразительных искусств (зал имени архитектора Е.В. Александрова).