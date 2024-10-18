В Челябинске откроется книжный клуб, посвященный урбанистике

Стать участником чтений сможет любой желающий

В челябинском Доме архитектора открывается книжный клуб, где можно будет обсудить книги об искусстве с архитекторами и художниками. При этом не нужно быть профессионалом в этих сферах, главное — прочитать «заданную на дом» литературу.

Идея небольшого сообщества, где любители чтения собираются, чтобы поговорить о новинках издательского рынка или заранее выбранной книге, не нова. Но в Домархе решили поэкспериментировать и посвятить книжный клуб городской культуре.

Чтения будет проводить архитектор Ирина Желябина. Каждый понедельник она будет обсуждать книги по урбанистике и архитектуре с подписчиками своего канала, резидентами Дома архитектора и всеми желающими челябинцами, которым интересны эти темы.

На первое обсуждение уже определились с книгой — это «Урбанистика» Вячеслава Глазычева.