В Челябинске откроется инклюзивный музей «В Тишине»

Это гастрольная выставка, которая показывает мир глухих людей

В Выставочном зале Союза художников в Челябинске 2 февраля откроется гастрольная экспозиция московского музея «В Тишине». Эта интерактивная выставка позволяет людям на какое-то время оглохнуть и узнать, как воспринимают мир те, кто плохо слышит или лишен слуха вообще.

Часть экскурсии гости проходят в специальных шумоподавляющих наушниках. При поддержке глухого экскурсовода участники выполняют различные задания, пробуя говорить руками, слышать глазами и чувствовать музыку своим телом. Кроме того, гостям выставки рассказывают о жестовых языках и приборах, которые облегчают глухим быт. Еще здесь развенчивают мифы о жизни людей с нарушением слуха, учат простым словам на языке жестов, проводят мастер-классы по созданию шоколадных конфет и веселую игру «Угадай аромат».Любопытно, что столичный проект во время гастролей по России набирает в помощники глухих людей из местных жителей. Так что вести экскурсии в Челябинске смогут местные активисты.Открытие инклюзивного музея состоится 2 февраля в 16:00 в Выставочном зале Союза художников, ул. Цвиллинга, 38. Возрастное ограничение выставки 12+.