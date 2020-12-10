В Челябинске откроется галерея современного искусства YAMA

Примет ли её город? Где Челябинск и где современное искусство?

Уездный город Челябинск давно оттачивает навыки самоуничижения. Пыль, вонь, грязь. Скучно, тесно, депрессивно. У нас ничего не происходит. У нас серый запущенный город. Отрицательная миграция, усталые горожане, унылый тонус. Именно поэтому городу необходима настоящая Галерея современного искусства — так считают авторы проекта YAMA Gallery.

Их четверо: девелопер Денис Ни, директор фестиваля искусств MUCH Альфред Генгер и создатели брендингового агентства Secret Agency Андрей Брохман и Юрий Пономарёв. В основу проекта они положили социологические исследования Фонда Потанина, бизнес-расчёт и внятные профессиональные ощущения голода по современному искусству в большом городе.





«Мы почему-то считаем себя особенно депрессивными, тяжелыми, безнадёжными. Но жизнь городов-миллионников в России — если мы не говорим ни о Москве, ни о Питере, ни даже о Казани — мало чем отличается. При этом Челябинск относится к меньшинству мегаполисов, где такой галереи все ещё нет, хотя причин, этому категорически препятствующих, не существует. Галереи современного искусства спокойно открываются и успешно работают в Ростове, Уфе, Перми, Омске, Сургуте, Красноярске, Новосибирске... Знаете, проще назвать города, где их нет», — говорит Андрей Брохман.

Социологическое исследование, осуществлённое благодаря Благотворительному фонду Владимира Потанина, на которые ссылаются авторы проекта («Что-то новое необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России»), содержит выводы, что такой миллионник как Челябинск спокойно генерирует трафик в 10 тысяч посещений галереи в месяц или около 100 тысяч в год. Команда проекта проводила собственные расчёты и исследования, которые подтверждают, что наш постиндустриальный город не хуже других может переваривать дерзкое и вызывающее современное искусство.

«Я как девелопер смотрю на текущую ёмкость и на потенциал рынка, точнее, двух рынков: рынок эмоций (или рефлексии) и арт-рынок. Оба имеют тенденцию к росту. Исследование фонда Потанина определило ёмкость этих рынков — 1—1,5 процента населения в миллионниках, с потенциалом роста до 3 процентов. Это не теоретические изыскания, социологи изучали практики работающих галерей современного искусства. Да, арт-рынок в России еще не сформирован, нет традиции относиться к искусству как товару. Но все уже чувствуют, что дарить ремни и портфели бизнес-партнерам уже не комильфо», — говорит основатель и директор Yellowstone development Денис Ни.







Даже недостроенный конгресс-холл может стать арт-объектом

«Стала общим местом тенденция валить из Челябинска, потому здесь скучно, тухло, ничего не происходит. Вакуум эмоциональный, информационный, событийный. И состоявшееся предпринимательское сословие, и выпускники вузов, и просто активные горожане не связывают своё будущее с городом. Я сам в какой-то момент уехал, потому что ощутил безнадёгу. Но я вернулся и четко понимаю, что городу нужны современные проекты, которые могут дать новый виток развития. И не просто удержат людей, а будут ощущаться, как удар под дых. Чтобы мы осознали, что наш город — живой», — замечает соучредитель брендингового агентства Secret Agency Юрий Пономарёв.

Авторы проекта YAMA справедливо считают, что классическое искусство — прерогатива столиц, и провинции было бы наивно претендовать на эту нишу. Трудно представить, что Челябинск станет столицей балета или симфонической музыки. Но искусству современному ещё только предстоит превратиться в классическое, и чем депрессивнее город — тем питательнее его среда для авангардных художников, музыкантов и других деятелей искусства.

Подтверждением тому — и челябинский опыт. В культовый ночной клуб D’barkadr в начале 2000-х специально прилетали веселиться и петь столичные музыканты, ходили легенды о вечеринках длиной в несколько дней, а уважаемый журнал «Птюч» даже называл «Дебар» лучшим клубом России. Музыкальные группы «Триагрутрика» и «ОУ 74» вывели Челябинск в столицы российского андеграундного хип-хопа.

Первый в городе фудмаркет европейского образца «Белый рынок», в успех которого поначалу никто не верил, стал любимым местом променада и общения для челябинцев разных поколений. Вдохновившись популярностью формата, владельцы ТРК «Фокус» тоже планируют открыть гастромаркет. Много лет притягивает свою аудиторию небольшая галерея современного искусства OkNo.

Бункер «Клоповник» в подвале Дома печати регулярно устраивает выставки стрит-арта, концерты, ворк-шопы, вечеринки и становится чуть ли не главным местом встреч для нормальной творческой молодёжи. Фестиваль Much в своё время тоже был для Челябинска странным событием, но собрал сообщество с охватом почти сто тысяч человек, а его вдохновитель и организатор Фредди Генгер предполагает, что будущая галерея современного искусства станет основной площадкой для MUCH в 2021 году.





К примеру, современное искусство в Челябинске представлено граффити

На вопрос, почему в Челябинске до сих пор не была открыта полноценная галерея современного искусства, есть несколько вариантов ответа, но в любом из них содержится тезис о том, что она совершенно необходима, более того — органична для города.

«Почти все покупочные форматы стремительно мигрируют в онлайн. И ozon, и wildberries, и другие торговые онлайн-площадки условно завтра уничтожат большую часть традиционного ритейла. Чтобы это понимать, не обязательно быть девелопером. Для офлайнового потребления, по сути, у нас остаётся только рынок впечатлений, рынок рефлексии. И именно в Челябинске на этом рынке гигантский дефицит. Спрос на впечатления будет только возрастать: та же пандемия показала, что мы не можем надолго запереться в квартирах, нам нужно выходить, общаться, потреблять эмоции. Спрос есть! А предложений нет», — комментирует соучредитель брендингового агентства Secret Agency Андрей Брохман.

По словам авторов проекта YAMA, до сих пор идея создания галереи современного искусства не имела чёткой и тяжеловесной бизнес-составляющей, и бизнес не видел в проекте ничего интересного. YAMA предлагает для инвесторов ясные перспективы.

«Инвесторы привыкли вкладывать в понятные форматы, например, „Ашан“. Но для владельца объекта недвижимости с низкой капитализацией, вдалеке от спальных районов, офисно-деловых локаций и крупных магистралей наш проект — это вариант ревитализации. Европа прошла этот путь, ничего нового. Галерея в этом случае является якорем, генерирующим поток народа. Такой недвижимости — бывших производственных корпусов, складов и прочего добра — в Челябинске навалом. Все они имеют низкую капитализацию, и с ними что-то надо делать», — говорит Денис Ни.

В России порядка двадцати городов с совершенно аналогичной Челябинску городской средой, пассивной аудиторией, провинциальными комплексами и чувством ущербности — но там галереи современного искусства открылись и добавили городам бодрости и молодости:

TRAVA и «Мельница» в Новосибирске;

«Стерх» в Сургуте;

IT-Loft в Омске;

ART-Узел в Красноярске;

SOL’ в Барнауле;

«Арт-Квадрат» в Уфе;

«Синара Арт» и еще четыре в Екатеринбурге;

«Галерея современного искусства» в Казани;

Музей современного искусства PERMM в Перми.

Галереи, как правило, размещаются в отдалённых районах, в промзоне, занимая заброшенные промплощадки или любые объекта недвижимости с низкой капитализацией. И «Эрарта», и ARTPLAY обитают не в самых лучших питерских и московских локациях, потому что поездка в галерею — это особое, адресное событие.

«Любое новое начинание никогда не имеет гарантии успеха. У нас в Челябинске, ко всему прочему, сохраняется самоуничижительная манера считать, что в городе ничего классного произойти не может, поэтому „даже не надо пробовать“, „всё равно ничего не получится“, „что я буду как дурак“. Но когда один сделает что-нибудь крутое — все остальные потом завидуют. Мы уже видим большую заинтересованность инвесторов, которые знают нас по другим проектам и доверяют нам», — говорит Юрий Пономарев.

Как полагает один из авторов проекта музыкант Фредди Генгер, в галерее современного искусства можно презентовать даже новую модель BMW. И почему бы нет? Разве это не произведение искусства?

«Мы продаём эмоции. Мы будем предлагать уникальные события, которые вызывают сильную рефлексию. А что, если мы устроим инсталляции современных челябинских заводов? Мы пригласим десять художников со всей страны и разработаем из продукции наших предприятий какие-нибудь потрясающие инсталляции или арт-объекты!» — фантазирует Фредди Генгер.

Мы спросили мнение экспертов о том, нужна ли городу Галерея современного искусства.

«Город наш не очень благополучен с этой точки зрения, к сожалению. И на мой взгляд, городу больше всего недостаёт галереи искусства XX века. Наши запасники в Картинной галерее находятся в бедственной ситуации. Но я считаю, что абсолютно любое культурное начинание, сделанное заинтересованными и грамотными людьми, будет значимым. Искусство лишним не бывает. Оно у каждого своё. Если современное искусство для кого-то будет близким, послужит источником новых эмоций и впечатлений — слава богу. Пусть это будет. Потому что общая культурная ситуация в городе сейчас, надо признать, удручающая. Я желаю удачи авторам проекта и буду рада побывать в новом арт-пространстве», — считает Ирина Духина, искусствовед.

«Я убеждён, что Челябинску нужна галерея современного искусства, и вообще нужно много музеев и галерей. Другой вопрос, почему она так и не открылась. На мой взгляд, причина в том, что каждый год из города уезжает самая активная часть жителей. Среди них и молодые художники, и аудитория, которая имеет запрос на современное искусство. Получается порочный замкнутый круг, который необходимо разорвать. В условиях дефицита выставочных площадок надо поддерживать любую инициативу в этой области. Нам требуется культурный диалог и соответствующая культурная среда», — уверен Станислав Ткаченко, директор Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

«Окончательного ответа на этот вопрос у меня нет. Признаться, затея в данной конфигурации представляется мне сомнительной. Современное искусство — категория весьма деликатная, трепетная, неясная. Я пока не вижу человека, который в этой теме разбирался бы настолько, чтобы наполнить тысячу квадратных метров качественным содержанием», — говорит Лев Гутовский, генеральный директор Челябинского амбразурного завода им. А. Матросова.

«Безусловно и непременно галерея современного искусства нужна Челябинску, я в этом абсолютно убеждён. Чтобы людям было куда сходить, что посмотреть и наполниться хорошими эмоциями. Я однозначно за этот проект и за любые проекты, которые делают жизнь в городе интересной и содержательной», — комментирует Борис Видгоф, президент группы компаний «Бовид».

Команда проекта YAMA надеется, что галерея откроется в Челябинске в марте 2021 года.

