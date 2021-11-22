В музейно-выставочном центре Исторического музея Южного Урала готовится к открытию выставка, посвященная столетию Челябинского театра драмы. В экспозицию «100 лет вместе с городом. Театр в лицах» вошли архивные фотографии, многие из которых выставляются впервые: афиши, портреты актеров, сцены из спектаклей — ускользающее, одномоментное театральное искусство.
«Каждое появление артиста на сцене — уникально! Каждый его жест, эмоция, взгляд — это миг, который уже никогда не повторится. И лишь объектив фотокамеры способен остановить мгновенье, превратить его в историю, сохранить и передать будущим поколениям»,— прокомментировали в администрации театра.
Торжественное открытие состоится в среду, 24 ноября, в Историческом музее Южного Урала. Юбилейная выставка будет работать до конца декабря.
На фото: заслуженная артистка России Татьяна Руссинова.
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