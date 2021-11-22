В Челябинске откроется фотовыставка, посвященная столетию Театра драмы имени Орлова

В экспозицию «100 лет вместе с городом. Театр в лицах» войдет только часть огромного театрального фотоархива

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