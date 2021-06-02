В Челябинске откроется эковыставка «Первая пластиковая»

Плата за вход — пять крышечек от бутылок

Проект «Первая пластиковая. Планета, на которой мы живем» — это выставка, посвященная вопросам экологии, промышленным угрозам и влиянию человека на окружающую среду. Акцию подготовили художники Postart union из Екатеринбурга, челябинская «Разделяйка» и экостанция GoGreenCenter.

Экспозиция откроется 6 июня. В помещениях экологического арт-кластера GoGreenCenter (ул. Бр. Кашириных, 55) разместят несколько объектов, созданных художниками из вторсырья: пластиковых бутылок, пакетов, макулатуры, стекла и частей неисправной электроники. Проект «Первая пластиковая» уже выставлялся в Екатеринбурге и Невьянске.





В Челябинске экспозиция дополнится новыми арт-объектами. Потому что организаторы объявили так называемый open call, когда каждый интересующийся художник мог предложить для выставки свои работы. Заявок прислано очень много: авторы из разных городов России и даже из-за рубежа.

«В основном среди заявок — видеоинсталляции, серии фотографий, коллажи. Мы очень рады, что проект вызвал такой живой отклик. Экологические вопросы важно не замалчивать, поднимать. Возможно, наша выставка станет для кого-то откровением, после которого люди по-новому взглянут на вопросы экологии и своего потребления. Для меня самой наш проект стал открытием. Например, я не знала, что индустрия моды стоит на втором месте по уровню загрязнения окружающей среды, после угольной промышленности. Поэтому нам важно инициировать этот разговор в обществе. И будет здорово, если удастся привлечь внимание больших корпораций», — рассказывает Анжела Чева, художник и соорганизатор выставки.

Истории про пластиковую планету будут экспонироваться в течение месяца. В рамках выставки также будут организованы лекции и мастер-классы об экологичном потреблении и утилизации отходов.

Открытие назначено на 6 июня, в 12:00. Для первых посетителей художницы Postart union Анжела Чева, Таня Голева и Анастасия Пищугина проведут авторскую экскурсию. В 14:00 состоится опен-ток по экологическим проблемам, а в 16:00 стартует вечеринка, где выступят челябинские музыканты и гости из Екатеринбурга.

Вход на выставку свободный, но вы можете принести в качестве взноса пластиковые крышки. Добавим, что мероприятие поддержано Общественной палатой, министерством экологии Челябинской области и приурочено к Международному дню защиты окружающей среды.