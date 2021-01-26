В Челябинске от коронавируса умер известный художник

Южноуралец Николай Левшич был автором герба и флага Троицка

25 января в одной из городских больниц от COVID-19 скончался Николай Левшич, признанный художник и почетный житель Троицка. По данным троицкой газеты «Регион», Николай Сергеевич заразился коронавирусом еще в декабре и был перевезен в челябинскую больницу.

Николай Левшич — знаковый художник для Троицка и всего Уральского региона. Его работы хранятся в частных коллекциях России, Америки, Германии, Голландии, Японии и Китая. Пейзажи выставлены в музеях Троицка, Пласта, Южноуральска, в Челябинской картинной галерее. Левшич в Троицке — это целая династия художников, с собственной галереей. Выставки семьи проходили в России, Беларуси и Казахстане.



Фото Юрия Латышева. Вот так выглядит баня художника.

Благодаря Николаю Левшичу в Троицке открылась художественная школа изобразительного искусства и городской выставочный зал самодеятельных художников. Николай Сергеевич всегда помогал оформлять городские праздники, состоял в художественном совете при администрации города и, главное, создал герб и флаг Троицка.