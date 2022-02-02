В Челябинске вышел в прокат фильм «Аркаим. Колесница времени». Это документальное кино о древнейшей колеснице в мире, которую нашли на Южном Урале. Премьера состоялась 29 января, и в ближайшие выходные организованы дополнительные сеансы.
В Челябинске фильм крутят в трех кинотеатрах города:
- кинотеатр им. Пушкина, показы 5 и 6 февраля в 11:00, 12:00, 13:40;
- кинотеатр «Знамя», показы 5 и 6 февраля в 11:00 и 12:00;
- киноцентр «Импульс», показы 5 и 6 февраля в 10:00, 13:00 и 16:00.
Вход на сеансы свободный, и пока организаторы не знают, последние это показы в Челябинске или нет.
Напомним, что в центре сюжета — эксперимент челябинских ученых по реконструкции древнейшей колесницы на планете. Фрагменты повозки были найдены в 1972 году в Брединском районе у реки Синташта. Когда удалось установить точный возраст находки, оказалось, что синташтинская колесница намного старше найденных ранее возниц на Ближнем Востоке. А это значит, что первый колесный транспорт на планете появился на Южном Урале.
Чтобы больше узнать о колеснице, археолог Иван Семьян с командой сделал точную ее копию без единой железной детали и провел тестовые заезды.