В Челябинске объявлен сбор работ для выставки современной фотографии

«Выставка современной фотографии» состоится осенью 2023 года

Сообщество «TFP Group Фотографы и модели Урала» объявило о сборе работ для участия в «Выставке современной фотографии» (#VSFlll). За первые 15 дней было прислано уже более 500 работ: выставка обещает быть одной из самых массовых в истории.

Целью выставки организаторы называют «выявление богатства многообразия и форм фотографии Урала, а также выявление новых самобытных имен с собственным фирменным почерком». Принимаются работы без жанровых и тематических ограничений, за исключением попадающих под категорию 18+. Кроме традиционных портретов моделей в интерьерах принимаются репортажные фотографии и архитектурная съемка, как коммерческая, так и концептуальная.

Работы можно отправить в специально созданный отборочный альбом VK-сообщества «TFP Group Фотографы и модели Урала» до 10 августа 2023 года.









