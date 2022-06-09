В Челябинске объявлен сбор книг для вузов и школ Луганской Народной Республики

Акция проводится в рамках форума «Дорога мира»

С 10 по 18 июня в Челябинске пройдет сбор книг для библиотек школ и вузов Луганской Народной Республики. Акцию организуют центр «Право мира» и Международный фонд «Дорога мира» .



Организаторы приглашают присоединиться к акции всех желающих. Нужна научная, учебно-методическая, справочная, публицистическая и художественная литература для взрослых и детей. Сбор идет в Юридическом институте ЮУрГУ (ул. Коммуны, 149, 1-й этаж) и в ЧелГУ (корпус № 1, ул. Братьев Кашириных, 129, 1-й этаж).



Первый в Челябинске форум в Челябинске «Право мира» является продолжением перекрестного Международного форума «Башкортостан — Челябинская область: дорога мира — дорога дружбы и развития», посвященного 100-летию образования СССР и Году культурного наследия народов России.



