Управление архитектуры Челябинска объявило конкурс по проектированию шести въездов в город. Создать проекты для въездных комплексов предложили местным архитекторам и дизайнерам. Лучшие концепции выберут голосованием, а после их оценит жюри. Авторы лучших дизайнов получат премии от 50 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления архитектуры Челябинска.
В управлении отмечают, что проект будущего въезда должен отражать историю, особенности и достижения Челябинска и содержать символы города. Один автор может подать любое количество заявок.
Жюри будут оценивать оригинальность проекта, его понятность и долговечность.
Принимать заявки от художников и дизайнеров начнут с 19 апреля на сайте управления архитектуры Челябинска. Подать проект на конкурс можно будет до 6 июня.
20 апреля в 17:00 в Доме архитектора пройдет брифинг по конкурсу, на нем авторы въездов смогут задать все интересующие их вопросы.