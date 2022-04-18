В Челябинске объявили конкурс на дизайн въезда в город

Авторы лучших проектов получат премии до 150 тысяч рублей

Управление архитектуры Челябинска объявило конкурс по проектированию шести въездов в город. Создать проекты для въездных комплексов предложили местным архитекторам и дизайнерам. Лучшие концепции выберут голосованием, а после их оценит жюри. Авторы лучших дизайнов получат премии от 50 до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления архитектуры Челябинска.



В управлении отмечают, что проект будущего въезда должен отражать историю, особенности и достижения Челябинска и содержать символы города. Один автор может подать любое количество заявок.









Жюри будут оценивать оригинальность проекта, его понятность и долговечность.









Принимать заявки от художников и дизайнеров начнут с 19 апреля на сайте управления архитектуры Челябинска. Подать проект на конкурс можно будет до 6 июня.









20 апреля в 17:00 в Доме архитектора пройдет брифинг по конкурсу, на нем авторы въездов смогут задать все интересующие их вопросы.