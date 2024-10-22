В Челябинске обсудят цифровизацию библиотек на Моргенштерновских чтениях

Научно-практическая конференция соберет более 150 ведущих библиографов России

Более 150 ведущих библиографов из разных уголков страны соберутся на научно-практической конференции «Моргенштерновские чтения» в Челябинске. В Публичной библиотеке они обсудят 23—24 октября вопросы цифровой трансформации библиотек и роль искусственного интеллекта в развитии библиографии, сообщает региональный Минкульт.

Такие узкоспециализированные научно-практические конференции библиографы проводят каждые два года. В этом году ключевой темой форума станет «Современная библиография в социокультурных реалиях». Участники обсудят вопросы цифровой трансформации библиотек, современные проблемы и роль искусственного интеллекта в развитии библиографии и многое другое.



«Моргенштерновские чтения являются одним из немногих форумов, всецело посвященных проблемам библиографической деятельности библиотек разных типов и ведомств. Сейчас библиография в ее теоретическом и практическом значениях находится на пороге революционных преобразований», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» директор ЧОУНБ Наталья Диская.

Программа форума насыщенна: кроме традиционных заседаний, состоятся подведение итогов Всероссийского конкурса на лучшее библиографоведческое и библиографическое издание, презентация многотомного справочника Дениса Шилова «Главы высших и центральных государственных учреждений Российской империи, 1802—1917», круглый стол по проблемам справочно-библиографического обслуживания удаленных пользователей и так далее.

Отметим, что мероприятие получило такое название благодаря выдающемуся библиографоведу доктору педагогических наук Исааку Моргенштерну. Более 45 лет он посвятил научной и педагогической деятельности, за это время опубликовал свыше 400 работ, которые служат библиографам ориентиром в профессиональной деятельности. Эксперты называют его признанным лидером в этой области.

Автор: Лилия Полякова