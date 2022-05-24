В Челябинске назвали самых ярких медиаперсон года

Состоялся ежегодный «Белый бал» для политиков, бизнесменов и деятелей культуры

В челябинском гранд-отеле «Видгоф» состоялся «Белый бал» — мероприятие для политиков, активистов, бизнесменов, общественников и промышленников региона. Кульминация вечера — церемония вручения награды «Медиаперсона года».

«Белый бал» традиционно посетила основатель «Фонда 2020» Ирина Текслер.

В номинации «Событие года» премию получили создатели фильма «Аркаим. Колесница времени», в том числе Николай Табашников (на фото), выступивший в роли продюсера, и главный герой фильма архитектор Иван Семьян. Ирина Текслер стала идейным вдохновителем проекта, за что также была удостоена награды.





Напомним, ранее на премьеру «Колесницы времени» в Челябинск прилетал известный блогер и публицист Дмитрий «Гоблин» Пучков.