В Челябинске назвали дату премьеры фильма про Игоря Курчатова

Кино снимали полтора года

Документальную драму «Курчатов. Щит и меч холодной войны» представят на большом экране 24 сентября. Создатели экранизировали реальные истории об американских разведчиках и советских агентах в США.

Главные герои фильма — родоначальник советского атомного проекта Игорь Курчатов и советский разведчик Исхак Ахмеров.

Работала над фильмом команда, которая снимала фильм «Братья Елькины». В съемках участвовали 180 человек, среди них профессиональные актеры из Челябинска, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и других городов.

Проходили съемки в Симе (где родился Курчатов), Аше, Челябинске и в доме-музее известного физика в Озерске. Над фильмом работали больше полутора лет.