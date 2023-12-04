В Челябинске наградят школьников-режиссеров на фестивале «МолоКО»

Дети создавали короткометражные фильмы

11 декабря в 16-00 в КРК «Мегаполис» пройдет награждение победителей фестиваля детского кинотворчества Мобильные телеканикулы «МолоКО».

В период осенних каникул 60 школьников из- Челябинска, Копейска, Коркино и Сосновского района проходили интенсив и изучали основы кинопроизводства под руководством ведущих спикеров индустрии из Москвы и Екатеринбурга. Также в обучении детей принимали участие специалисты телеканала ОТВ.

По итогам интенсива 10 команд из разных школ области в течение месяца создавали собственные короткометражные фильмы на социальную тематику.

Победители фестиваля будут определены в пяти номинациях. Ребята получат дипломы и подарки от партнеров мероприятия.

В составе жюри фестиваля министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин, уполномоченная региона по правам человека Юлия Сударенко, уполномоченная региона по правам ребёнка Евгения Майорова, руководитель Фонда поддержки гражданских инициатив Михаил Комиссаров, программный директор телеканала ОТВ Марина Тимофеева.