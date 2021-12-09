В Челябинске наградили победителей фестиваля сельских талантов

Торжественный вечер стал финальной точкой мероприятия

Сегодня, 9 декабря, в Южно-Уральском государственном аграрном университете наградили призеров и победителей регионального фестиваля сельских талантов «Творчество в село».

Награждение стало финальной точкой масштабного мероприятия. С момента окончания приема заявок 28 ноября до сегодняшнего вечера участники дали 16 концертов в разных уголках Челябинской области: на сценах выступали молодые стендап-комики, певцы, рэперы, танцоры. В награду за старания 148 человек получили дипломы.

Торжественный вечер посетила основательница «Фонда 2020» Ирина Текслер.







«Цель фестиваля — возрождать и воспитывать культуру в селе. Наша область очень большая, свыше полумиллиона человек живет в сельской местности, из них половина — молодые люди до 35 лет. Кто, как не они будут формировать основы культурных кодов людей, живущих в селах? Ребята реализовали себя в разных творческих направлениях, 148 человек получили свою минуту славы», — поделилась Ирина Текслер.

Основательница «Фонда 2020» подчеркнула, что в дальнейшем будет помогать победителям фестиваля развиваться в творческом и профессиональном плане. Пока запланировано создание мастер-классов с участием профильных специалистов.