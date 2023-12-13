В Челябинске наградили лауреатов детского кинофестиваля «МолоКО»

Жюри отметило призами пять фильмов

В челябинском культурно-развлекательном центре «Мегаполис» состоялся итоговый показ фильмов-победителей детского кинофестиваля Мобильные телеканикулы «МолоКО». Жюри отметило призами работы пяти школьных команд из Челябинска, Коркино и поселка Красное Поле. Конкурс был организован Челябинским отделением Ассоциации работников правоохранительных органов РФ при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В рамках фестиваля в период осенних каникул 60 школьников в возрасте от 14 до 17 лет прошли обучение у опытных видеооператоров, продюсеров, телеведущих и гримеров-художников Челябинска и Екатеринбурга. Хэдлайнером мероприятия был режиссер и продюсер из Москвы Кирилл Алехин.

По итогам интенсива 10 команд из разных школ области в течение месяца занимались производством собственных короткометражных социально-значимых фильмов. Жюри отметило призами пять короткометражек: «Двоечка» (команда «МЕДИА75» школы № 75 г. Челябинска), «Снег пойдет» (школа № 121 г. Челябинска), «Они» (Школа № 2 г. Коркино), «Buzzer» (Краснопольская СОШ) и «Прости» (команда «АРПОшки» школы № 75 г. Челябинска).

Все участники фестиваля были награждены памятными подарками от партнеров проекта: телеканала ОТВ, киноцентра «Импульс», интеллектуального квиза «Мозгва» и компании «Подовинновское молоко».