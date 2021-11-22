В Челябинске начинаются Областные Рождественские чтения

В этом году они посвящены 350-летию со дня рождения Петра Первого

С 22 по 26 ноября в Челябинской области пройдут VIII Областные Рождественские чтения. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства региона со ссылкой на Челябинскую епархию.

В этом году чтения посвятили 350-летию со дня рождения Петра Первого. Планируют провести более 20 мероприятий разной направленности, в том числе «Церковь и образование», «Церковь и молодежь», «Взаимодействие Церкви с казачеством и вооруженными силами».

Мероприятия проведут на площадках мультимедийного парка «Россия – моя история», Челябинского епархиального управления и ведущих вузов области.

Напомним, Областные Рождественские чтения – региональный этап Международных Рождественских чтений, которые проходят в Москве с 1993 года. На форуме обсуждают злободневные социальные темы.

