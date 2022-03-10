В Челябинске начинающих авторов приглашают в писательскую мастерскую

На встречах обсуждают сюжеты планируемых произведений и находят первых безопасных читателей

13 марта в Челябинске пройдет встреча мастерской для писателей от клуба «Читалка». Приглашают как начинающих, так и опытных авторов, которые хотят поддерживать навык. На занятиях участники пишут тексты и зачитывают, обсуждают, снова зачитывают...



«Мы становимся первыми, заботливыми, безопасными читателями друг друга. Клуб дает поддерживающую и питательную для навыка и кругозора писательскую среду и помогает найти новые идеи», — рассказывают организаторы.

Занятия проводит Агния Вязовская — тренер-копирайтер, которая с детства пишет художественные тексты, а с 2014 года — продающие тексты. Агния каждому даст рекомендации и укажет, на что лучше обратить внимание при написании и редактуре произведения.

Встреча пройдет 13 марта в 13:00, место проведения назовут позже. Желающим необходимо записаться для участия, занятие стоит 500 рублей.

О других мероприятиях в ближайшие дни мы рассказали в свежей афише.