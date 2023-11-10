В Челябинске начались гастроли Большого театра

Молодые артисты столичной труппы привезли балет «Коппелия»

10 и 11 ноября на сцене Челябинского театра оперы и балета имени Глинки выступают артисты Большого театра. Зрителям представляют балет «Коппелия» Мариуса Петипа и Энрико Чекетти, восстановленный для Большого режиссером Сергеем Вихаревым. Спектакли идут в сопровождении оркестра Челябинского государственного академического театра оперы и балета.

В главной партии Сванильды на сцену выходит прима-балерина Большого театра Елизавета Кокарева. Балерина призналась, что в детстве, до шести лет, жила в Челябинске. Ее отец работал в театре оперы и балета, а сама она, еще маленькой девочкой выступала на сцене челябинской оперы в проекте «Мир глазами ребенка».

«Я просто изображала ребенка: бегала по сцене, прыгала на скакалке. Балетом я тогда не занималась, но после этого выступления решила стать балериной. И сегодня мне очень приятно, тепло и немного волнительно здесь танцевать спустя столько лет», — говорит Елизавета Кокарева.

За несколько дней до гастролей на все спектакли Большого театра билеты закончились. Это уже пятые гастроли Большого на сцене Челябинского театра оперы и балета за последние шесть лет.

«Для меня было неожиданностью, что в регионах, далеко от Москвы, так любя балет, что все билеты раскуплены заранее. Я надеюсь, что зрители примут наш спектакль замечательно, а мы будем стараться», — говорит исполнитель партии Франца Дмитрий Смилевски.

По словам артиста, челябинская сцена по своим размерам практически не отличается от новой сцены Большого театра, поэтому труппа будет выступать в привычной обстановке. Гастроли проходят в рамках Соглашения о сотрудничестве Челябинской области и Большого театра России. Партнером гастролей выступает Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ», реализующая государственную программу «Большие гастроли».

Труппа Челябинского театра оперы и балета отправится с ответными гастролями в Москву 21 и 22 ноября и представят на столичной сцене балет «Корсар» в постановке художественного руководителя балетной труппы Юрия Клевцова, бывшего премьера Большого театра.