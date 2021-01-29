В Челябинске начали показывать кино для незрячих

В прокат вышел первый фильм с тифлокомментариями

В Челябинске только один кинотеатр может считаться инклюзивным — в конце декабря в «Знамени» обновили зал. Теперь звук стал лучше, кресла мягче, а у администраторов появилось специальное оборудование для незрячих и людей с нарушениями слуха.

28 января в прокат вышел российский фильм «Зоя», и это первая киноновинка, которая сопровождается специальной аудиодорожкой. К фильму записаны лаконичные и емкие комментарии с описанием происходящего. Звуковая дорожка синхронизирована с фильмом, так что незрячие могут посмотреть кино одновременно с обычными зрителями, а потом принять участие в обсуждении фильма. Добавим, что по новому законодательству все фильмы, выходящие при государственной поддержке, должны сопровождаться аудиокомментариями.

Кстати, еще услугой тифлокомментирования можно воспользоваться в Челябинской филармонии.