В Челябинске начали монтировать скейт-парк на площади Революции

Открыть его планируют в конце мая

Как сообщили в администрации города, это будет точно такой же скейт-парк, как в прошлом году. Первые горки установили в воскресенье, 14 мая. На них уже катаются.

На сборку у подрядчика есть две недели, поэтому открытие планируют в последних числах мая либо в День защиты детей, как в прошлом году.

Скейт-парк на площади Революции планирует работать до середины октября. Если чувствуете, что вашего мастерства недостаточно, здесь будет возможность поучиться фигурам и приемам у тренеров.

Напомним, в этом сезоне в парке им. Тищенко Металлургического района открыли первый в Челябинске бетонный скейт-парк: построили огромную чашу с перилами, контруклонами и ступенями для тренировок и катания на скейтбордах, BMX-велосипедах и роликах.