В Челябинске начали монтировать каток в парке Терешковой

Поэтому вход в центральную часть парка пока закрыт

В детском парке имени Терешковой начался монтаж основания для ледовых дорожек.

На пешеходных дорожках укладывают деревянный настил, который зальют с наступлением холодной погоды. По этой причине вход в центральную часть парка пока закрыт. В администрации детского парка редакции Первого областного информационного агентства пояснили, что каток откроется, вероятно, в конце ноября, как и в прошлом году.

Напомним, что в этом зимнем сезоне Челябинск, кроме привычных, ждет еще один каток — на набережной, рядом с Арт-сквером: летом площадка будет роллердромом, а к зиме ее будут заливать. Вот тут мы показывали эскизы.