В Челябинске началась регистрация на «Тотальный диктант»

Акция пройдет 9 апреля

30 марта стартовала регистрация на «Тотальный диктант — 2022». Для проведения акции в Челябинске подготовили 26 площадок. Желающие смогут написать диктант в Историческом музее, в парке «Россия — Моя история», в ЮУрГУ и библиотеках города.



Отдельно оборудовали площадку для участников с ограниченными возможностями здоровья, она находится в первом корпусе ЧелГУ.

В этом году автором текста стала писательница Марина Степнова.

«Участники напишут текст о жизни мальчика-подростка, который живет в Воронеже конца XIX века и готовится к встрече с первой любовью», — сообщает координатор проекта в Челябинске Анна Минибаева.

Диктовать тексты пригласили актеров, поэтов, писателей, редакторов и профессиональных филологов. Например, в библиотеке им. Татьяничевой текст прочитает актриса театра-студии «Манекен» Ольга Александрова.

Регистрация на очные площадки проходит на официальном сайте акции. Чтобы зарегистрироваться, нужно завести личный кабинет или авторизоваться на сайте, выбрать город, затем вкладку «Площадки» и подобрать подходящую.

Есть возможность написать диктант в онлайн-формате, для этого нужно зайти на сайт totaldict.ru в день проведения диктанта, нажать на кнопку «Написать диктант» и решить, как удобнее писать — с помощью трансляции или под диктовку. В таком случае диктант пишется в специальном окне на сайте и после завершения отправляется на проверку.

Тотальный диктант пройдет 9 апреля. Результаты придут после 12 апреля.

Напомним, что «Тотальный диктант» — это всероссийская акция, направленная на формирования интереса к русскому языку и повышение грамотности. Акцию проводят уже 18 лет, в прошлом году диктант написали 675 тысяч человек.