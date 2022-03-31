В Челябинске на «Сурганову и Оркестр» можно сходить по Пушкинской карте

Концерт состоится 3 апреля

В Челябинск приезжает группа «Сурганова и Оркестр». Концерт пройдет во Дворце культуры железнодорожников в воскресенье, 3 апреля. Музыканты презентуют новый альбом «Все будет завтра». Билеты на концерт звезды российской рок-сцены возможно купить по Пушкинской карте.



Пушкинская карта — это проект от Министерства культуры РФ, запущенный в 2021 году. Карту предлагают оформить молодежи от 14 до 22 лет на портале «Госуслуги», и после оформления государство перечислит на нее 5000 рублей. Деньги можно потратить только на билеты в музеи, театры, кино и концерты. К сожалению, с картой можно попасть далеко не на все концерты российских звезд, хотя частные организации тоже могут подключиться к программе.

Напомним, что концерт Светланы Сургановой должен был состояться еще осенью 2021 года, но был перенесен на весну 2022-го. Также пришлось отложить приезд группы «Ночные снайперы» — концерт Дианы Арбениной в Челябинске запланирован на 17 апреля.