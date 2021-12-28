В Челябинске на пятиэтажном здании нарисовали граффити о заводе и экологии

На изображении человечки в касках носят стебли в виде труб

В Ленинском районе нарисовали новый мурал. Рисунок появился на фасаде здания по адресу ул. Масленникова, 15. На граффити человечки в касках на фоне озера передают друг другу трубы в виде зеленых стеблей. Как объясняют авторы, арт-объект посвящен рациональному использованию природных ресурсов. А водоем на рисунке — это озеро Смолино.



Граффити нарисовали к 20-летию Трубной Металлургической Компании, куда входит ЧТПЗ. В пресс-службе трубопрокатного поясняют, что в рисунке отразили философию предприятия.

«Челябинск стал завершающей точкой в крупнейшем арт-проекте ТМК, посвященном рациональному использованию природных ресурсов и повышению экологической эффективности промышленных предприятий. Мурал, который появился в столице Южного Урала, воплотил в себе главную достопримечательность Ленинского района и города Челябинска — уникальное озеро Смолино, на берегах которого исторически отдыхали челябинские трубники», — прокомментировал управляющий директор ЧТПЗ Валентин Тазетдинов.

Над эскизом рисунка работал художник из Екатеринбурга Александр Галешников. Площадь изображения — 200 кв. метров, на создание его потратили 78 литров краски. Работа над проектом продолжалась месяц.