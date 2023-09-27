В Челябинске на предпремьерный сеанс «Повелителя ветра» раскуплены все билеты

Места в зале заняли меньше чем за сутки

На предпремьерный показ приключенческой драмы «Повелитель ветра» в кинотеатре «Победа» проданы все билеты. На сеанс приедут создатели фильма, в том числе Федор Бондарчук, Игорь Волошин и путешественник Федор Конюхов. Все 600 мест в кинозале выкуплены.



Продажу билетов запускали только на сайте кинотеатра, но мест уже нет.





«Мы выступали только площадкой. Ожидали ажиотаж, но ожидания были скромные», — рассказывает представитель кинотеатра Теймур Халиков.

Организовывают показ управление культуры Челябинска и Фонд социальных, культурных и образовательных инициатив 2020.